Reuters, засегнати са следните превозвачи:
Aegean Airlines спира полетите до и от Тел Авив в Израел, Бейрут в Ливан и Ербил в Ирак
Air Arabia отменя полети до Иран, Ирак и други части от региона
Air France отменя полети до и от Тел Авив в Израел и Бейрут в Ливан
Air India спира полети до всички дестинации в Близкия изток
Bulgaria Air отменя всички полети до и от Тел Авив в Израел до 2 март
IndiGo отменя всички полети до и от Близкия изток до полунощ
Lufthansa преустановява полетите до и от Тел Авив в Израел, Бейрут в Ливан и Оман.
Norwegian Air преустановява всички полети до и от Дубай.
Oman Air преустанови полетите до Багдад.
Qatar Airways преустанови временно полетите поради затварянето на въздушното пространство на Катар.
Руските превозвачи, летящи до Израел и Иран, са преустановени, според руското министерство на транспорта.
Turkish Airlines отмени полетите до Ирак, Иран, Ливан и Сирия до 2 март, а полетите до Бахрейн, Кувейт, Катар и ОАЕ са отменени за днес.
Virgin Atlantic променя маршрутите на полетите си, за да избегне иракското въздушно пространство, и отмени полетите си от Лондон до Дубай.
Wizz Air спира всички полети до и от Израел, Дубай, Абу Даби и Аман, с незабавен ефект до 7 март.
Официалният български авиопревозвач и много международни авиокомпании спират полетите в Близкия изток
