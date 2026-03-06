Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.
Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов, съобщи прессекретариатът на президента.
По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров заяви, че Бонева сама го е помолила да бъде освободена по здравословни причини. По думите му тя е подписала своята оставка и това са фактите.
Официално: Йотова подписа указа за освобождаване на регионалния министър
