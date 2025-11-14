Официално: Министерски съвет назначи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че Спецов е предложен от министерски съвет за особен управител на "Лукойл''. Това заяви министърът на икономиката Петър Дилов след спешно свикания съвет по сигурността от премиера Росен Желязков, предаде репортер на "Фокус".
По думите на министъра Спецов отговаря на всички законови изисквания.
"Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура", каза Дилов.
Румен Спецов в момента е изпълнителен директор на Националната агенция по приходи (НАП).
