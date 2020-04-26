Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Îôèöèàëíî: Îò óòðå ïàðêîâåòå â ñòðàíàòà ñà îòâîðåíè, íî ñ êóï îãðàíè÷åíèÿ
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 16:01 / 26.04.2020Êîìåíòàðè (30)8
©
Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ ïóñíà íîâà îôèöèàëíî çàïîâåä, â êîÿòî ñå ïðåóñòàíîâÿâà çàáðàíàòà çà ïîñåùåíèÿ â ïàðêîâåòå. Òÿ âëèçà â ñèëà îò óòðå, 27 àïðèë.

Â çàïîâåäòà îáà÷å èìà íÿêîè îãðàíè÷åíèÿ, êîèòî òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò. Ïîñåùåíèÿòà â ïàðêîâåòå å ðàçðåøåíî çà ñëåäíèòå ëèöà:

- äåöà äî 12 ãîäèíè, çàäúëæèòåëíî ñ òåõíè ðîäèòåëè, íî íå ïîâå÷å îò äâàìà âúçðàñòíè, âúâ âðåìåòî îò 09:30 äî 18:30 âñåêè äåí

- ñîáñòâåíèöè íà êó÷åòà, íî íå ïîâå÷å îò åäèí  âúâ âðåìåòî îò 09:30 äî 18:30 âñåêè äåí

Çàäúëæèòåëíî òðÿáâà äà ñå ñïàçâà äèñòàíöèÿ îò 2,5 ìåòðà, íîñåíåòî íà ìàñêè å çàäúëæèòåëíî, óïîòðåáàòà íà àëêîõîë å àáñîëþòíî çàáðàíåíà. Ñÿäàíåòî è òðåâíè ïëîùè òðÿáâà äà ñå èçáÿãâà.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1899
26.04.2020 »
26.04.2020 »
26.04.2020 »
26.04.2020 »
26.04.2020 »
26.04.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/317 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
À, áå, óïðàâíèöè , ñìåÿò âè ñå â Ãåðìàíèÿ è Àâñòðèÿ(à ñèãóðíî íå ñàìî òàì)! Ïðåñòàíåòå äà ñå èçëàãàòå! Êàê ìîæå äà îòèäåø ñ äåòå â ïàðêà è äà íå ìîæåø äà ñåäíåø? Âèå ñòå ìàëîóìíè!Áúëãàðèòå ñà ìíîãî êðîòêè, ÷å âè òúðïÿò îùå! Îòâîðåòå ïàðêîâåòå çà âñè÷êè, äåòñêèòå ïëîùàäêè çàòâîðåòå ñàìî, äèñòàíöèÿ è ñàìî õîðà, êîèòî æèâåÿò çàåäíî, äà áúäàò çàåäíî!
0
 
 
È ìîåòî äåòå íà 14 , êàêâî....??? Âêúùè êàòî çàòâîðíèê , áåç âúçäóõ è ñëúíöå....È äîêîãà ???? Íå ãîâîðÿ äà ñå ñúáèðàò äåöàòà íà ãðóïè÷êè , ãîâîðÿ çà ðàçõîäêà ñ ðîäèòåë....Çíà÷è êó÷åòî ñè ìîãà äà ðàçõîæäàì , à äåòåòî ñè íå ??????
0
 
 
Ñòðàøíà òúïîòèÿ. À, îñòàíàëèòå? Ïîðåäíàòà íåäîìèñëåíà ðàáîòà.
0
 
 
Çíà÷è äà èçâåäà åäíîòî äåòå, çà ñìåòêà íà äðóãîòî... à îñòàíàëèòå íå çàñëóæàâàò ëè è òå ðàçõîäêà íà ñëúíöå???
0
 
 
À êó÷åòàòà íà êîëêî òðÿáâà äà ñà ÄÅÁÈËÈ?
0
 
 
Ïàðêîâåòå îòâîðåíè, ïúê íèå íÿìà äà èìàìå ïðàâî äà õîäèì íà ïëîùàäêèòå è òðåâíèòå ïëîùè. Êàê äà îáÿñíÿ íà äâå ãîäèøíèÿ ìè ñèí òîâà ðŸ™„ Óæ ïðàâÿò íåùî, ïúê âñúùíîñò íèùî
0
 
 
Çíà÷è-íÿìàìå ëè êó÷åòà èëè äåöà,ïðîäúëæàâàìå äà ñè ñòîè÷ âêúùè....
+1
 
 
Ñàìî Âèå èìàòå ìàëêè äåöà, íèêîé äðóã íÿìà èëè íå å èìàë!
0
 
 
À ñ ïî-ãîëÿìè äåöà /ïúëíîëåòíè/â çàòâîð ëè ñè îñòàâà ìå? ??????
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïðîêóðàòóðà è ÌÂÐ âëÿçîõà â îôèñèòå íà Âàñèë Áîæêîâ
Âåëèêäåí 2020 ã.
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
Ïðåñòðåëêà ïî áóë. "Ãåíåðàë Êîëåâ" èçïëàøè âàðíåíöè
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: