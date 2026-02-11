Официално от БСП-ОЛ: Киселова става председател на парламентарната група
©
За председател бе избрана доц. Наталия Киселова, а за заместник-председатели - Марияна Бояджиева и Владимир Георгиев.
Това съобщиха официално от левицата.
Припомняме, че ФОКУС първи съобщи за рокадите в БСП.
Още по темата
/
Разместване в БСП-ОЛ! Наталия Киселова става председател, Драгомир Стойнев и Кирил Добрев са премахнати от постовете си
09:14
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
01.02
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занемарена болница, детска градина или училище се досещате
31.01
"Да, България" иска проверка на бонусите в министерствата и възнагражденията в съдебната система
27.01
Още от категорията
/
Проф. Пламен Киров: Днес или утре се очакват новини от президентството, свързани със служебното правителство
10:54
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:00
Георги Първанов: Радев сигурно си е направил сметката, виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев
08:56
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Бившият председател на ЦИК: Добре е, че не са променили системата на гласуване в последния момент
10.02
Калин Славов: Ние ставаме високорискова дестинация за бизнеса заради оценката за корупционния индекс
10.02
МЗ: Молбата за оставката на директора на СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев" е уважена, внушенията за натиск са неверни
10.02
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 огнестрелни оръжия за един ден на Ивайло Иванов
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Христо Бояджиев
преди 29 мин.
Упорити по Ленински,крачка напред три на зад.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.