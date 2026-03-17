Огнища на болести по животните в Кипър и Гърция: БАБХ с масови проверки по южната ни граница
Шапът е най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни. Боледуват говеда, биволи, овце, кози, домашни и диви свине, елени, сърни и др.
Към момента на територията на България няма констатирани случаи на шап. Последните огнища на заболяването в страната са регистрирани през 2011 г. В Кипър обаче огнищата на шап са 40. Същевременно в Гърция епизоотията от шарка по овцете и козите продължава, като от началото на годината до момента са установени общо 131 огнища на болестта.
Проверките по границата ще се извършват на определени площадки за официален ветеринарномедицински контрол. Те включват клинични прегледи, проверка на придружаващите документи, както и вземане на проби при необходимост.
Засилва се също клиничният надзор в животновъдните обекти с животни, застрашени от заболявания от категория "А“. С приоритет са областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, както и общини по транспортните маршрути от Гърция към вътрешността на страната.
Ще се извършват извънредни проверки в животновъдните обекти с едри и дребни преживни животни и свине. Те ще включват клинични прегледи за отклонения в здравословното състояние, контрол на мерките за биосигурност, на идентификацията на животните, на данните в интегрираната информационна система на БАБХ ВетИС.
Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) ще обучат животновъдите да разпознават клиничните признаци на заболяванията, ще ги информират за реда за незабавно уведомяване на ветеринарните власти и забраната за придвижване на животни при съмнение за заболяване.
До изричната отмяна на мярката в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково се преустановява провеждането на пазари, изложби, състезания и други събития със струпване на животни.
Ще бъде засилен контролът срещу нерегламентираното придвижване на животни, зародишни продукти, странични животински продукти, фуражи и други рискови материали от Гърция към България.
