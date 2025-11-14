От днес, 14 ноември, се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т и превозните средства с ремаркета и полуремаркета по път III-164 Своге - Бучин проход и по път III-801 Вакарел - Панагюрище, на територията на област София. Това съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".Ограничението се отнася за цялото 19 км трасе на третокласния път между Своге и Бучин проход и за 22-километров участък от път III-801 между Вакарел и Белица. В отсечката от Белица до Панагюрище, на територията на област Пазарджик, МПС над 12 т ще продължат да преминават, както е и в момента.Промяната в организацията на движение по двата участъка е за осигуряване на безопасността през зимния сезон, както и поради експлоатационни характеристики на трасетата. В момента се изготвят технологични проекти за превантивни ремонти на 19 км от път III-164 между Своге и Бучин проход и на 22 км от път III-801 между Вакарел и Белица.АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но мерките са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Необходимо е водачите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.