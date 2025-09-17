ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
В последния работен ден – 19 септември, движението на тежкотоварните камиони в двете посоки ще бъде спряно между 17 ч. и 20 ч.
В първия почивен ден – 20 септември, ограничението на МПС над 12 т в двете посоки ще е от 8 ч. до 13 ч.
В последния почивен ден – 22 септември, забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 14 ч. и 20 ч. само за пътуващите към София.
На 21 септември ограничения няма да се въвеждат.
Времената организация не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На АМ "Хемус“ и АМ "Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На АМ "Тракия“ в участъка от ПВ "Ихтиман“ /при км 34/ до ПВ "Вакарел“ /при км 23/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).
По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
