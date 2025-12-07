Ограничено е движението на тирове при ГКПП "Кулата"
Трафикът на товарните автомобили се отклонява по обходен маршрут: път I-1 София - Кулата през пътен възел "Симитли" - път II-19 Симитли - ГКПП "Илинден". Това съобщиха от АПИ преди минути.
Причината са продължаващите протести на гръцките земеделци.
"Фокус" припомня, че вчера гръцките фермери блокираха отново ГКПП "Капитан Петко войвода - Орменион" и "Кулата-Промахон".
