ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Огромна международна компания придобива част от български завод
В рамките на ускореното проучване Комисията анализира всеки един от засегнатите от сделката продуктово-географски пазари, на които е налице хоризонтално припокриване и вертикална свързаност- на производство на оптични компоненти, на оптично стъкло и на оптични продукти, с географски обхват територията на ЕИП. Анализирано бе и дали конкуренцията на съответния продуктов пазар може да бъде елиминирана чрез координация между предприятията – майки, т.н. кооперативни или преливащи ефекти, в дейности, които две или повече от тях запазват на пазара, на който е активно съвместно контролираното предприятие или на пазар нагоре/надолу по веригата от този на съвместното предприятие.
В резултат на извършения анализ бе установено, че пазарното положение на участниците в планираната сделка, съотнесено към структурата на анализираните пазари, не поражда опасения за възпрепятстване на ефективната конкуренция и не би довело до установяване или засилване на господстващо положение.
В хода на производството бяха обсъдени и становища на конкуренти, изразили опасения, че навлизането на международен инвеститор като "Карл Цайс Йена“ ГмбХ може да засили конкуренцията за квалифицирани кадри. В решението си Комисията подчертава, че свободното движение на работна сила не може да бъде ограничавано, но изразява увереност, че инвеститори от подобен мащаб осъзнават значението на устойчивото развитие на човешкия капитал – включително чрез партньорства с местни образователни институции и прилагане на модели като дуалното обучение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
15:57 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: