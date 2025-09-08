Огромна тапа на АМ "Струма"! Блокирани шофьори: Отвратително, как може в XXI век

© NOVA Огромна тапа, дълга над 3 километра, се образува на магистрала "Струма" в следобедните часове, в края на серията от почивни дни. Задръстването е в района на Кресна, като движението се осъществява изключително бавно. Силно натоварени са и второстепенните пътища в района.



Тапите в района на Кресна остават факт и в късния следобед. Колоната е дълга може би над 3 километра. Все така бавно продължава да се случва преминаването през тази така проблемна точка.



Задръстването се е образувало още около обяд, като оттогава поддържа постоянна дължина от около 3 километра. Освен натоварената магистрала, движението е затруднено и в самия град Кресна заради пешеходни пътеки и спиращи и тръгващи автомобили.



След преминаване на Кресна, в самото Кресненско дефиле, движението е спокойно. В района на Симитли също няма задръствания и тапи.



Шофьори, блокирани в колоната, изразиха своето недоволство.



"Отвратително нещо е това. Не знам как може в 21-ви век“, коментира един от тях пред NOVA.



Друг водач допълни: "Много зле, това не се търпи. Половин час седим, даже и повече“.



Някои от пътуващите са опитали да избегнат задръстването, тръгвайки по-рано, но без успех. "20 минути вече сме тука. Тръгнахме по-рано, но уви, няма как. Чакаме“, сподели жена зад волана. Според част от шофьорите, задръстването е неизбежно заради края на отпускарския сезон.