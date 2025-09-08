ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Огромна тапа на АМ "Струма"! Блокирани шофьори: Отвратително, как може в XXI век
Тапите в района на Кресна остават факт и в късния следобед. Колоната е дълга може би над 3 километра. Все така бавно продължава да се случва преминаването през тази така проблемна точка.
Задръстването се е образувало още около обяд, като оттогава поддържа постоянна дължина от около 3 километра. Освен натоварената магистрала, движението е затруднено и в самия град Кресна заради пешеходни пътеки и спиращи и тръгващи автомобили.
След преминаване на Кресна, в самото Кресненско дефиле, движението е спокойно. В района на Симитли също няма задръствания и тапи.
Шофьори, блокирани в колоната, изразиха своето недоволство.
"Отвратително нещо е това. Не знам как може в 21-ви век“, коментира един от тях пред NOVA.
Друг водач допълни: "Много зле, това не се търпи. Половин час седим, даже и повече“.
Някои от пътуващите са опитали да избегнат задръстването, тръгвайки по-рано, но без успех. "20 минути вече сме тука. Тръгнахме по-рано, но уви, няма как. Чакаме“, сподели жена зад волана. Според част от шофьорите, задръстването е неизбежно заради края на отпускарския сезон.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 81
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: