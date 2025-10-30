Огромно задръстване на АМ "Хемус"
"Който реши да минава през Чурек, пътя е в ужасно състояние и дупките са много дълбоки", споделя гражданин във Facebook.
Вчера от АПИ съобщиха: "На АМ "Хемус“ продължава превантивният ремонт в платното за София на 7-километров участък от АМ "Хемус“ между 23-и и 30-и км. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечката е напълно ограничен. Движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата."
