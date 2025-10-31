Сподели close
Огромно задръстване се е образувало на АМ "Хемус" в посока Варна, съобщи репортер на "Фокус".

Колоната от автомобили почти не мърда. Тапата започва от 16-ти километър и е заради ремонт.

Шофирайте със съобразена скорост и внимание!