Огромно задръстване на АМ "Хемус"! Колите не се движат
Колоната от автомобили почти не мърда. Тапата започва от 16-ти километър и е заради ремонт.
Шофирайте със съобразена скорост и внимание!
/
