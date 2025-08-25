ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Около 70 000 души, нуждаещи се от подкрепа, ще получават безплатен топъл обяд и след 30 септември
Около 70 000 души, нуждаещи се от подкрепа, ще продължат да получават безплатен топъл обяд и след 30 септември 2025 г.
След осигурено финансиране по Програма "Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс подкрепата ще бъде удължена до 31 януари 2026 г. По този начин се гарантира непрекъсваемост на подкрепата през най-тежките зимни месеци.
Финансирането е осигурено от бюджета на Програма "Храни и основно материално подпомагане“ и стана възможно благодарение на добрата комуникация и бързата реакция на всички общини и НСОРБ за отчитане на натрупаните икономии, както и с насочени средствата за гъвкавост, освободени от Европейската комисия в рамките на междинния преглед на Програмата.
Изменените Условията за кандидатстване по Процедура BG05SFPR003-1.001 "Топъл обяд“ са публикувани на електронната страница на Програмата - https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/topul-obyad/.
Поради големия интерес към помощта с топъл обяд и изчерпване на финансовия ресурс по Програмата, продължават усилията за привличане на допълнителни средства за удължаване на мярката и след 31 януари 2026 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 908
|предишна страница [ 1/152 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:06 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: