Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, свързани със законовото уреждане на т.нар. великденски и коледни добавки, предаде репортер на ФОКУС.
Решението бе прието със 153 гласа "за“, без "против“ и 8 "въздържал се“. На първо четене законопроектът получи 154 гласа "за“, нито един "против“ и 11 "въздържал се“.
Коледните и великденските добавки вече няма да се определят по преценка на управляващите, а ще бъдат разписани в Закона за социалното подпомагане, с конкретни основания за отпускането им.
Идеята е добавки да получават не само пенсионерите, а по-широк кръг от уязвими групи. След промените между първо и второ четене обхватът е разширен – включени са всички деца, които отговарят на критериите за социално подпомагане, а не само тези в приемни семейства или при роднини.
Помощи ще получават още хора с месечни или целеви социални помощи, лица с енергийни помощи, младежи от 18 до 21 години, напускащи резидентна грижа, родители на деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия и ветерани от войните.
Според вносителя целта на законопроекта е създаване на устойчиво законодателно решение и държавна политика за подпомагане на уязвими нискодоходни групи – самотни родители, многодетни семейства и пенсионери с доходи под линията на бедност – за посрещане на празниците. Досега единствено пенсионерите бяха обект на подобна подкрепа чрез бюджета на държавното обществено осигуряване, се посочва в мотивите.
В законопроекта е предвидено размерът на добавките да се определя всяка година със закона за държавния бюджет, като не може да бъде по-нисък от този през предходната година.
По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и НОИ се очаква подкрепата да обхване около 507 000 души, сред които пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи хора и самотни родители.
Окончателно: Депутатите приеха великденските и коледни добавки да се изплащат всяка година
