Народното събрание прие на второ гласуване промени в Закона за електронните съобщения, които дават реална защита на потребителите срещу едностранни промени на цените от мобилните оператори. Председателят на парламентарната комисия по транспорт и съобщения и зам.-председател на ПГ на БСП - ОЛ Кирил Добрев подчерта, че това е важна крачка напред в защита на всеки човек, който ползва телекомуникационни услуги."В продължение на години гражданите получаваха SMS-и за увеличение на месечните си такси, без реална възможност да се откажат, защото ги заплашваха неустойки. Това не е справедливо. Сега парламентът казва ясно – договорът трябва да е взаимно уважение, а не капан“, заяви Добрев.С приетите промени, ако оператор промени цената, потребителят ще има право да прекрати договора си без санкции. Така се гарантира повече прозрачност, равнопоставеност и реална конкуренция на пазара. "Това решение не е насочено срещу компаниите, а е в полза на честните отношения между тях и клиентите им. Свободната конкуренция означава избор – всеки човек да може да реши сам какво е най-доброто за него“, каза още Кирил Добрев."С този закон поставяме началото на по-здравословна среда в сектора, където доверието между компании и клиенти ще бъде водещо. Това е пример как парламентът може да се обединява по теми, които касаят всеки български гражданин.“, допълни Добрев.