Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система

От Окръжен съд Бургас изпратиха право на отговор след появилата се информация, че майката на 18-годишния младеж, който помете туристи в Слънчев бряг, работи в съда в Несебър.



"Във връзка с разпространена в медиите информация относно пътно-транспортно произшествие с пострадали лица в к.к. "Слънчев бряг", за когото има задържано лице, заявяваме следното:



В публикациите се твърди, че майката на лицето работи в съдебната система.



Категорично заявяваме, че това твърдение не отговаря на истината. Майката на въпросното лице не е служител или магистрат в съдебната система.



Уточнението се прави с цел да се предотврати разпространяването на невярна информация, която може да създаде погрешни впечатления в обществото и внушения за безпристрастността на съда“, е текстът на правото на отговор.