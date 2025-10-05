ЗАРЕЖДАНЕ...
|Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство за инцидента на автомобилно състезание
Разследването се води за престъпление по чл. 123 от НК, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба. Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед.
Инцидентът е възникнал около 11:00 часа днес на завой по пътя за ж.к. "Виница“, в района на Аладжа манастир. 30-годишният водач на спортен автомобил, участващ в надпреварата, губи контрол над превозното средство и се врязва в публиката. Вследствие на инцидента е загинал мъж. Жена е сериозно пострадала и е настанена в Реанимация с опасност за живота, трима души също са настанени в болница, но без опасност за живота, останалите трима са с по-леки травми и се очаква да бъдат освободени за домашно лечение.
Водачът на автомобила не е пострадал, той е дал доброволно кръвна проба с цел да бъде безспорно установено употребил ли е или не алкохол или наркотични вещества преди да седна зад волана на спортния си автомобил за участие в автомобилното състезание.
Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента тече и към момента под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.
