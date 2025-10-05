Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство за инцидента на автомобилно състезание
Автор: Елиза Дечева 14:32Коментари (0)109
©
виж галерията
Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство във връзка с инцидент, възникнал по време на финалния кръг "Аладжа манастир – Варна 2025“ от автомобилното състезание Национален шампионат по планинско катерене, при който един човек е загинал, друг е с опасност за живота и още шестима са пострадали.

Разследването се води за престъпление по чл. 123 от НК, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба. Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед.

Инцидентът е възникнал около 11:00 часа днес на завой по пътя за ж.к. "Виница“, в района на Аладжа манастир. 30-годишният водач на спортен автомобил, участващ в надпреварата, губи контрол над превозното средство и се врязва в публиката. Вследствие на инцидента е загинал мъж. Жена е сериозно пострадала и е настанена в Реанимация с опасност за живота, трима души също са настанени в болница, но без опасност за живота, останалите трима са с по-леки травми и се очаква да бъдат освободени за домашно лечение.

Водачът на автомобила не е пострадал, той е дал доброволно кръвна проба с цел да бъде безспорно установено употребил ли е или не алкохол или наркотични вещества преди да седна зад волана на спортния си автомобил за участие в автомобилното състезание.

Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента тече и към момента под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.


Още по темата: общо новини по темата: 4
05.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
12:29 / 03.10.2025
Пътната обстановка в Русенско е влошена, има сигнали за десетки паднали дървета
Пътната обстановка в Русенско е влошена, има сигнали за десетки паднали дървета
09:51 / 03.10.2025
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
09:01 / 03.10.2025
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
11:19 / 03.10.2025
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
10:02 / 03.10.2025
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
12:36 / 03.10.2025
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
21:28 / 03.10.2025
Актуални теми
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Футбол - други
Природни стихии
Строежът на АМ "Хемус"
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: