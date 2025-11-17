Митнически инспектор е приел подкуп от търговец на метали, внесени от Китай и преработени в Турция. На 13 ноември той се е явил на митнически пункт "Драгоман" с цел освобождаване на стоката без проверка, за което е дал на служителя сума в размер в размер на 1000 лв. Това заяви пред журналисти и.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова по време на брифинг."Целта на дадения подкуп е била обработка на документите без забавяне и без извършване на физическа проверка, както и без извършване на проби на металите, които са превозвани", допълни Николова.След извършеното престъпно деяние, служители на ГДБОП са претърсили митническото бюро. Те установили сума от 960 лв. в предния джоб на панталона на служителя и сумата от 500 лв. в друг джоб.По думите на софийският окръжен прокурор в дома на митническия инспектор са открити над 110 000 лв, от които 50 000 евро."Повдигнато е обвинение на митничаря. Взета е и мярка за неотклонение "задържане под стража" до довеждането му пред съда. В хода на производството ъдът обаче е взел мярката "домашен арест" спрямо същия поради предоставяне на множество документи за влошено здравословно състояние на баща му, за когото се грижи. Окръжна прокуратура - София ще протестира решението на съда", каза още Николова.