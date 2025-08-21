© виж галерията Всяка форма на агресия към полицейски служители при изпълнение на техните служебни задължения са не само неприемливи, но и недопустими. Проявата на агресия спрямо тях ще бъде наказвана и преследвана по всички законоустановени начини. Това каза на брифинг пред Съдебната палата в Стара Загора Мария Михайлова, и.ф. окръжен прокурор, предаде репортер на "Фокус". Изказването й е във връзка с разследване на кражба в района на дерайлирала влакова композиция и последващи действия на полицейски служители.



Прокурор Михайлова уточни, че по случая се водят две досъдебни производства. "Първото касае неизпълнение на полицейски разпореждания по повод изпълнение на задълженията на органите на МВР. На 20 август, около 21.30 ч. полицейски служители към ОДМВР-Хасково са изпълнявали функциите на охрана на дерайлирала на 15 август влакова композиция. При обход на мястото са установили каруца с две лица с конски впряг, които са натоварили на нея множество метални елементи от влаковата композиция и от инфраструктурата на БДЖ. След като установяват двете лица, полицейските служители започват преследване. Успяват да заловят едното от двете лица, което е непълнолетно момче на 17 години, докато каруцата се е движила с посока Гълъбово. Другото непълнолетно лице - 14-годишен младеж, успява да избяга. Каруцата продължава самостоятелно движението си по пътя и реализира произшествие - удар в движещ се автомобил по шосето с марка "Ауди". В него са пътували 4 лица, които не са пострадали при инцидента, а самата каруца се разпада на съставни части. На мястото, докато полицейските служители изпълняват задълженията си по установяване самоличността на непълнолетния 17-годишен младеж, пристигат множество хора от град Гълъбово, които започват агресия, насочена към полицейските служители, изразяваща се в блъскане и бутане, с настояване незабавно да бъде освободен непълнолетният младеж. В резултат на тази съпротива, единият от полицаите пада на земята и понася няколко удара по тялото си, а другият, опитвайки да преустанови тяхното поведение и съпротивата на множеството, произвежда във въздуха изстрел със служебно оръжие. Тъй като хората не се разотиват, се налага да възпроизведе още един изстрел в крака на 43-годишен мъж. След пристигането на медицински екип е установено, че нараняването е повърхностно. За това действие се води второ производство, а именно за причинена лека телесна повреда от полицейски служител по повод изпълнение на служебни задължения и се разследва от следствието към Окръжна прокуратура-Стара Загора. Непълнолетните лица са задържани за срок от 24 часа по Закона на МВР, като е уведомена и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, която ще предприеме съответните действия както спрямо лицата, така и спрямо техните родители", посочи окръжният прокурор.



Тя уточни, че състоянието на пострадалия полицай е добро. "В процеса на разследването ще стане ясно колко човека са им се нахвърлили. Провеждат се разпити. Ще бъде назначена медицинска експертиза за установяване на неговото телесно увреждане", допълни прокурорът.



За първото престъпление за неизпълнение на полицейско разпореждане Наказателният кодекс предвижда две алтернативни наказания – лишаване от свобода до 3 г., а второто е евентуална глоба от 500 до 2000 лева. За причиняване на лека телесна повреда от полицейски служител в закона е предвидено наказание затвор до 3 г.



