Олег Асенов: Настъпи времето да отворим очите на камерите на тол системата за нарушителите на средна скорост 
Автор: Екип Ruse24.bg 09:40
© NOVA
От тази събота започва ефективното измерване на средна скорост по магистрали и отсечки с концентрация на катастрофи. Ден по-късно - в неделя,  започва и санкционирането. Как тол камерите ще засичат нарушителите и къде обясни директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

"Настъпи времето да отворим очите на камерите на тол системата за нарушителите на средна скорост и това ще се случи на 7 септември в 00:00 часа. Ще получаваме фишове за глоби. Тези нарушения ще бъдат регистрирани на участъци, които са публично достъпни на сайта на Националното тол управление", обясни той пред NOVA.

По думите му всеки може да се информира къде се намират тези участъци. "Предоставили сме и  картова информация. Виждаме, че социалните групи изключително бързо следят сайта - минута, след като публикуваме всяка отсечка, тя е разпространена там. Това е добре, защото има информираност сред потребителите на пътя да спазват правилата за движение и да карат разумно", сподели проф. Асенов.

"Първоначално на един от най-разпространените в социалните мрежи участък за контрол, а именно Северната скоростна тангента, имахме регистрирани нарушения с над 200 километра в час средна скорост. Имаме нов рекордьор, но само със 153 километра", коментира директорът на Националното тол управление.

"Казвам го иронично, защото това е достатъчно висока средна скорост, която да предизвика проблем с управлението на автомобила и да доведе до риск от пътнотранспортно произшествие. Този човек, ако направи същото нещо след 00:00 на 7 септември, ще бъде регистриран като нарушител", допълни той.

Професор Асенов припомни, че отсечките за средна скорост ще продължат да се множат, както и  техническата възможност на системата. Освен това е обсъдено с КАТ до края годината да се покрият 1200 км от автомагистралите и първокласната мрежа.

03.09.2025
19.09.2024






