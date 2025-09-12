Новини
Омбудсманът: Последните 2 месеца получихме над 60 жалби за забавени кръвни тестове за наличие на наркотици
Автор: Екип Ruse24.bg 21:39
Скок на жалбите срещу фалшиво положителни тестове за наркотици.

"В последните 2 месеца получихме над 60 жалби от граждани за забавени кръвни тестове за наличие на наркотици. Това създава доста неудобства за тях, особено за гражданите, за които това представлява професия“.

Това каза омбудсманът Велислава Делчева.

"Тестовете, които са използвани от МВР, са много чувствителни и отчитат и лекарства – за главоболие, настинка. Моите препоръки към министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи е да излязат със списък за лекарствените продукти, които биха могли да дадат положителен резултат на такъв тест“, посочи Делчева.

"След като има положителен полеви тест, на гражданите са отнемани книжките, отнемат се автомобилите, отнема няколко месеца до резултатите от кръвните тестове. Има 3 лаборатории  у нас –  6-7-8 месеца отнема да излязат резултатите от кръвна проба“, посочи омбудсманът.

"Трябва да има нови лаборатории, още лаборанти, нови роботи. От 2023 г. са правени такива препоръки. Предишни министри са давали обещания, моето очакване е министър Митов да изпълни тези препоръки“, каза още Делчева пред bTV.

Омбудсманът коментира и формулата за сградна инсталация. 

"В момента е спряно от съда използването на формулата за сградната инсталация. Топлинните счетоводители не могат да я използват и да изчисляват тази такса. Моята препоръка е министърът на енергетиката да предвиди нова наредба и нова формула, тъй като наближава отоплителният сезон“ посочи Делчева.

По думите ѝ ако съдът отмени старата и няма нова формула, топлинните счетоводители няма да могат да измерват тази такса.

