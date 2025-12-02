Велислава Делчева се обърна към КЕВР по време на общественото обсъждане на Доклада и Проекта за изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2026 г.
Велислава Делчева бе категорична, че регулаторът трябва да преразгледа поредното поскъпване, тъй като въпреки увеличенията с над 72% от 2020 г. досега качеството на услугата не се подобрява.
Тя настоя за цялостен експертен анализ на модела на ценообразуване в контекста на новия регулаторен период и на проекта на нов Закона за ВиК.
Омбудсманът подчерта, че гражданите в редица населени места – Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Великотърновско, Брезник и много селища в Софийска област – преживяха тежки водни режими. По данни на МРРБ засегнатите това лято са били над 600 000 души, което прави всяко ново увеличение особено чувствително.
"От началото на годината в институцията на омбудсмана имаме над 500 жалби, повече от 42% от тях са свързани с лошо качество на ВиК услугите. Най-много от сигналите са от Перник, Плевен, София – област, Варна и Добрич“, поясни Делчева.
За 2026 г. е предвидено най-голямо увеличение в Кърджали – 13,19%, Сапарева баня – 12,67%, Троян – 12,03%, Благоевград – 11,72%, Софийска вода – 9,26%, като най-висока цена се очаква в Силистра – 6,42 лв./куб. м. Тези стойности ще нараснат и с инфлацията за ноември.
Велислава Делчева отбеляза за пореден път липсата на публични отчетни данни и прозрачност. По думите ѝ заинтересованите страни не могат да водят реален дебат, щом не разполагат с методиката и информацията, на база на която са направени изчисленията.
Омбудсманът изрази тревога, че 9 ВиК оператора не изпълняват инвестиционните си програми, 32 не покриват показателите за ефективност, а въпреки над 532 млн. лв. вложени инвестиции, загубите на вода остават над 60% – без никакво подобрение от 2020 г. досега. В същото време цените са нараснали средно с 72,35%.
Според Делчева няма убедителни доказателства, че новото увеличение ще доведе до по-високо качество, по-добра достъпност и надеждност или намалени загуби на вода.
"Не приемам от 1 януари 2026 г. предложеното увеличение на цените на ВиК услугите – средно за страната с над 2,62%“, заключи Велислава Делчева.
Председателят на КЕВР Пламен Младеновски от своя страна подчерта, че морално и човешки разбира аргументите на омбудсмана, но Комисията трябва да изпълнява нормативната уредба и че не са предвидени регулаторни инструменти, които да повлияят на цената.
"Законодателят не ни е оставил място за преценка“, каза Младеновски и информира, че до 22 декември 2025 г. КЕВР ще излезе с решение.
След заседанието омбудсманът заяви пред медиите, че омагьосаният кръг, на който сме свидетели от много години трябва да се промени – липса на достатъчно инвестиции, лошо качество, високи цени, което от своя страна не води до подобряване на услугата. "Дали през ново законодателство, което вече е внесено в Народното събрание, или чрез намиране на нов механизъм на ценообразуване, но това не може да продължава така“, завърши Делчева.
Омбудсманът настоя за преосмисляне на поскъпването на водата
©
Още по темата
/
Богомил Николов: Понеже ВиК не може да каже на хората "Сега ще ви увеличим цената с 5, 10, 20, 50%", измисли такса "Водомер"
24.10
Нинова: Проблемът с водата се разраства най-много в районите, където се хвърлят най-много пари
19.10
Икономист: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!
06.10
Проф. Христо Пимпирев за водната криза: Трябва да се използват новите тенденции и изследванията на учените
02.10
Още от категорията
/
Младежката организация на ГЕРБ за протеста: Нека това да не бъде инструмент в ръцете на политически лидери
11:00
Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Равносметка на Столичния инспекторат след снощния протест
09:09
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи най-големият протест от 35 години
09:03
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
09:01
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюджетът 2026 ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години
01.12
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.