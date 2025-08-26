ЗАРЕЖДАНЕ...
|Омбудсманът с важно съобщение до абонатите на топлофикациите
Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка. При съмнение относно верността на изравнителната сметка или на годишната фактура, има възможност да подаде възражение в рамките на този срок.
В случай че клиент не е получил изравнителната си сметка и годишната фактура за периода, в негов интерес е да ги изиска от съответното дружество.
След изтичането на нормативно определения срок не се приемат рекламации/възражения за преработване на изравнителната сметка. Съответно, омбудсманът не може да окаже необходимото съдействие. Потребителите могат да обжалват сметката си само по съдебен ред.
В срок до 31 август може да се заяви и допълнителен отчет на уредите, особено важно за тези, които не са осигурили достъп на редовните дати за отчет.
Правото на реално измерване и отчитане на потреблението е едно от основните права на гражданите, подчертава омбудсманът.
