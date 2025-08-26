Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Омбудсманът с важно съобщение до абонатите на топлофикациите
Автор: Петър Дучев 09:13Коментари (0)85
©
Във връзка с постъпващите жалби от граждани, в края на кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение за периода 2024-2025 г., омбудсманът Велислава Делчева напомня на клиентите на топлинна енергия, при които се изготвят годишни изравнителни сметки и имат възражения срещу начислените задължения, че срокът за подаване на рекламации изтича на 31 август. Срокът за рекламации е предвиден в Наредбата за топлоснабдяването.

Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка. При съмнение относно верността на изравнителната сметка или на годишната фактура, има възможност да подаде възражение в рамките на този срок.

В случай че клиент не е получил изравнителната си сметка и годишната фактура за периода, в негов интерес е да ги изиска от съответното дружество.

След изтичането на нормативно определения срок не се приемат рекламации/възражения за преработване на изравнителната сметка. Съответно, омбудсманът не може да окаже необходимото съдействие. Потребителите могат да обжалват сметката си само по съдебен ред.

В срок до 31 август може да се заяви и допълнителен отчет на уредите, особено важно за тези, които не са осигурили достъп на редовните дати за отчет.

Правото на реално измерване и отчитане на потреблението е едно от основните права на гражданите, подчертава омбудсманът.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
11:29 / 25.08.2025
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
13:23 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:56 / 24.08.2025
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
08:35 / 24.08.2025
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме вече толкова пари за лимони
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме вече толкова пари за лимони
11:00 / 24.08.2025
Антон Златанов: Незаконното преминаване на границата е 20 000 евро на мигрант
Антон Златанов: Незаконното преминаване на границата е 20 000 евро на мигрант
10:46 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
11:16 / 24.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шампионска лига сезон 2025/26
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе
Бюджет 2025
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: