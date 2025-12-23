Опашки пред търговските центрове: Колко ще изхарчим по празниците?
©
Според данни на НАП, събрани за NOVA, през 2024 година общият оборот за месец декември е бил над 9 милиарда лева, а в трите дни около Коледа сме похарчили 1,59 милиарда. Това е с 5 % повече спрямо 2023 г.
Тази година управителите на вериги магазини отчитат ръст на клиентите през месец декември спрямо същия период през изминалата година.
"Числата показват, че през последната година имаме 8% ръст спрямо предходната година и това се запазва като тенденция. Запазва се клиентопотокът на търговските центрове и имаме много добри обороти", признава Петър Петков.
От Асоциацията "Активни потребители" отчитат, че и тази година най-много се купуват дрехи, техника и козметика. Но забелязват и друга тенденция. "Има хора, които предпочитат сами да направят подаръците – ръчна изработка, което се приема много добре от този, който ще получи подаръка", обясни Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители".
Оттам съветват да бъдем сигурни в избора си на подарък, защото замяната не винаги е възможна. "Правото ни на връщане е гарантирано от закона само при онлайн-търговията. Когато ходим в мола или обикновен магазин, това зависи от политиката на търговеца", обясни Николов.
А сметките на икономистите са, че и тази година изхарченото за празниците ще бъде значително. "Тази година се очаква българските семейства да изхарчат над 1 млрд. лева около празниците. За три основни пера ще дадат парите си: първото са подаръци – между 200 и 500 лева на семейство, второто яденето и пиенето и третото пътуването", изчислява икономистът Георги Захариев.
Психолози наблюдават тенденция, че често пъти изборът на подаръци е повлиян от тяхната реклама. "За съжаление много често влизаме в матрицата – кои са желаните неща, кое е това, което се предлага и е на промоция. Получава се разминаване и спираме да мисли как ще зарадваме хората", обясни психологът Маргарита Бакрачева.
Още по темата
/
"По- голям интерес към пътуванията през този Коледно-новогодишен сезон": Туроператор обясни има ли повишение на цените
10:06
Празник е! Огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и да донесе здраве
07:42
АПИ предупреди: 100 000 автомобила тръгват само от столицата. Очаква ни тежко пътуване и ограничения по магистралите
07:42
"Искам да внеса жива елха в дома си, а не пластмасова": Все повече хора предпочитат истинските коледни дръвчета
22.12
bTV обяви нова промяна
22.12
Още от категорията
/
Доц. Иван Иванов: Можем отново да влезем в един омагьосан кръг от предсрочни парламентарни избори
16:27
ВиК операторите, част от системата на МРРБ, няма да повишават цените на водата от 1 януари 2026 г.
12:22
Д-р Бисер Митев: Системата с договори с НЗОК по определени пътеки направи невъзможно онкологичните центрове да се самоиздържат
11:39
Стойчо Кацаров: ЕК съди България за правила, които създават условия за корупция в здравеопазването
21.12
Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ
21.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.