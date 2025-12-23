И тази година много хора оставиха пазаруването за последния момент. Охраната около и в търговските центрове е засилена. Паркингите са препълнени. Очакванията са тази година общият оборот на търговците да достигне пикови стойности именно днес.Според данни на НАП, събрани за NOVA, през 2024 година общият оборот за месец декември е бил над 9 милиарда лева, а в трите дни около Коледа сме похарчили 1,59 милиарда. Това е с 5 % повече спрямо 2023 г.Тази година управителите на вериги магазини отчитат ръст на клиентите през месец декември спрямо същия период през изминалата година."Числата показват, че през последната година имаме 8% ръст спрямо предходната година и това се запазва като тенденция. Запазва се клиентопотокът на търговските центрове и имаме много добри обороти", признава Петър Петков.От Асоциацията "Активни потребители" отчитат, че и тази година най-много се купуват дрехи, техника и козметика. Но забелязват и друга тенденция. "Има хора, които предпочитат сами да направят подаръците – ръчна изработка, което се приема много добре от този, който ще получи подаръка", обясни Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители".Оттам съветват да бъдем сигурни в избора си на подарък, защото замяната не винаги е възможна. "Правото ни на връщане е гарантирано от закона само при онлайн-търговията. Когато ходим в мола или обикновен магазин, това зависи от политиката на търговеца", обясни Николов.А сметките на икономистите са, че и тази година изхарченото за празниците ще бъде значително. "Тази година се очаква българските семейства да изхарчат над 1 млрд. лева около празниците. За три основни пера ще дадат парите си: първото са подаръци – между 200 и 500 лева на семейство, второто яденето и пиенето и третото пътуването", изчислява икономистът Георги Захариев.Психолози наблюдават тенденция, че често пъти изборът на подаръци е повлиян от тяхната реклама. "За съжаление много често влизаме в матрицата – кои са желаните неща, кое е това, което се предлага и е на промоция. Получава се разминаване и спираме да мисли как ще зарадваме хората", обясни психологът Маргарита Бакрачева.