Îïàñíà ìîäà â Ñoôèÿ: Tàéíè íîùíè êóïîíè, âëèçà ñå ñ ïàðîëà

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 09:54 / 20.11.2020Êîìåíòàðè (15)84
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Ïàðòèòàòà ñå ïðàâÿò â íàåòè ïîìåùåíèÿ, êàòî èìàëî äèäæåé, àëêîõîë è âñè÷êî íóæíî. Ïî ïðàâèëî ñòàâà äóìà çà êâàðòàëèòå â ïîäíîæèåòî íà Âèòîøà, êúäåòî èìà äîñòà çàëè, êîèòî ñà îòäàëå÷åíè îò î÷èòå íà õîðàòà.

Ïðàêòèêàòà áèëà ðàçïðîñòðàíåíà â "Äðàãàëåâöè", "Áîÿíà" è "Âëàäàÿ". Òîâà îáÿñíÿâà ãîëåìèÿ áðîé çàðàçåíè íàïðèìåð ñðåä ôóòáîëèñòèòå, çàðàäè êîèòî ñå îòìåíÿò êàñêàäíî ôóòáîëíè ìà÷îâå.

Èìàëî îïèòè äà ñå ïðàâÿò ïàðòèòà è â çàâåäåíèÿ, íî êàòî öÿëî òå ïðàêòè÷åñêè ñïàçâàò îãðàíè÷åíèÿòà, çàùîòî ñå ñòðàõóâàò îò ñàíêöèè.

Õèòúò ñà ïàðòèòàòà ñ ïàðîëà. Òîâà íå ñà ïðîñòî ïðèÿòåëñêè ñúáèðàíèÿ, à ñå îðãàíèçèðàò ñ öåë áèçíåñ è ñå ïðåâðúùàò â íîâ áðàíø íà ñèâàòà èêîíîìèêà, ðàçêàçà ó÷àñòíèê â òàêîâà ïàðòè.

Ìîäàòà å ìíîãî îïàñíà, çàùîòî èìåííî íà òàêèâà ñúáèðàíèÿ ñòàâàò íàé-ìàñîâèòå çàðàçÿâàíèÿ îò ò.íàð. ñóïåðñïðåäúðè (ñâðúõðàçïðîñòðàíèòåëè).




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