НИМХ издаде предупредителни кодове за валежи утре. 

С оранжев код са предупредени: София, Перник, Кюстендил, Видин и Монтана.

С предупреждение от втора степен - жълт код са: Враца, Плевен, Ловеч, Пазарджик, Благоевград.

Meteo Bulgaria също сигнализира за значителни валежи със сумарни количества за денонощието до 30-50 л/кв.м. Възможни са и гръмотевици!