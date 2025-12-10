Сериозен удар срещу трансграничната престъпност беше нанесен в резултат на общоевропейската операция "Пирати 3“, чийто домакин и координатор тази година беше Агенция "Митници“.Операцията беше насочена срещу престъпни мрежи, участващи в контрабандата на хора и стоки през външните граници на Европейския съюз. Тя се проведе в периода 6–17 октомври 2025 г. под координацията на Фронтекс — Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Координирането и на тазгодишното издание беше поето от България съвместно с Португалия, като участие взеха и правоприлагащи органи от Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Испания, Украйна и Сърбия.Оперативна подкрепа в областта на анализа, разкриването на незаконна миграция, противодействието на документните измами и прихващането на фалшифицирани и забранени стоки оказаха и Европол, както и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).В рамките на "Пирати 3“ служителите на Агенция "Митници“ са задържали общо 134 568 стоки, за които има съмнение, че нарушават правата на интелектуална собственост, като тяхната пазарна стойност се изчислява на 4 979 016 евро. Задържаните акцизни стоки - тютюневи изделия са 6 373 480 къса и възлизат на 1 115 359 евро. Освен това е конфискувана недекларирана валута на стойност 178 800 евро, 959,04 кг марихуана и 1 кг метаамфетамин.На общодържавно ниво операцията постигна забележителни резултати в следните сфери:- Незаконна миграция: 64 установени случая на незаконно преминаване на границата- Документна измама: 261 иззети фалшифицирани или подправени документи за пътуване и самоличност, включително паспорти, лични карти, разрешения за пребиваване и шофьорски книжки- Фалшифицирани стоки: задържани са над 420 000 артикула, включително текстил, обувки, аксесоари, автомобилни части, играчки, козметика и електроника- Акцизни стоки: заловени са над 17,5 милиона цигари и 6 500 електронни цигари- Наркотици: конфискувани са 1 698 kg марихуана и 1,2 kg метамфетамин- Огнестрелни оръжия: задържани са 148 пистолета, 179 списания и 122 патрона- Недекларирани стоки и парични средства: открити са 109 402 фармацевтични хапчета, 134 луксозни часовници, 107 kg хранителни продукти и 1 156 370 EUR недекларирани пари в брой"Операции като "Пирати 3“ показват как европейското сътрудничество постига осезаеми резултати“, заяви говорителят на Фронтекс. "Като обединяваме нашия експертен опит и разузнавателни данни с нашите партньори в Европол, EUIPO и държавите членки, изпращаме ясно послание до престъпните мрежи, че външните граници на ЕС не са отворени за експлоатация.“Дните на съвместно действие "Пирати 3“ се проведоха в рамките на EMPACT —общоевропейска инициатива за сигурност, обединяваща държавите членки, агенциите на ЕС и международните партньори за справяне с най-сериозните криминални заплахи, пред които е изправен съюзът.