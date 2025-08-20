© виж галерията Екипът на доц. Михаил Рашков оперира мъжът, пострадал в тежкото ПТП между кола и автобус на градския транспорт в София. По време на операцията пироговските травматолози поставиха вътрешна фиксация в единия долен крайник. 65-годишният пациент остава за лечение в университетската болница.



Това съобщиха от Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина "Н.И. Пирогов".



Припомняме, че тежка катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София стана между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение". В следствие на удара на място е починал единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин и лекар. Пострадал беше и кондуктор - 65-годишен мъж. Във ВМА бе настанен и шофьорът от градския транспорт.



