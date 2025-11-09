Оперната прима Стефка Евстатиева е починала днес след кратко боледуване, съобщи за БТА Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци.През последните дни Евстатиева е била в болница в София. Вестта за кончината ѝ е потвърдил съпругът на оперната прима в разговор с българската народна певица Татяна Сърбинска.Стефка Евстатиева е родена на 7 май 1947 г. Пее в Русенската опера (1971-1978). От 1 април 1978 г. до началото на 90-те години на 20-и век е солистка в Софийската опера. Повече от 15 години пее по най-големите оперни сцени на света - Париж, Милано, Лондон, Ню Йорк, Виена и др.От началото на 90-те години на 20-и век живее със семейството си в Ню Рошел, щата Ню Йорк, САЩ. През 2004 г. тя е една от основателките на българския детски хор "Гергана“ в Ню Йорк.Хорът е кръстен на нейна ученичка Гергана, която е негов диригент, а Стефка Евстатиева е вокалния педагог на хора.Носителка на втора награда от международния конкурс "Чайковски“ в Москва, Русия (1974), на голямата на журито за белкантово пеене и на публиката за ансамблово пеене в Остенде, Белгия (1978), на голямата награда на 7-ия международен конкурс за млади оперни певци в София (1979), на наградата "Джовани Дзантело“ на Арена ди Верона, Италия, за най-добър изпълнител на годината (1982). Носителка на орден "Св. св. Кирил и Методий“ огърлие (25 юни 2018).