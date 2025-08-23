Описват щетите след мощната буря в Северозападна България

© БНТ Бурята в Северозападна България вчера превърна в реки улиците на няколко града. Очаква се след направени огледи днес да стане ясно какви са щетите.



Наводнени бяха улици в Лом, Луковит и Плевен и за известно време бяха непроходими заради обилния дъжд. Съобщава се за множество паднали дървета и разрушена инфраструктура.



Десетки заведения на открито е трябвало да събират изпочупен инвентар и оборудване разположено на открито в следствие на силния вятър.



Мъж е пострадал леко в центъра на Плевен, след като пилон на чадър на заведение е паднал върху него, предава БНТ.



Частично бедствено положение е обявено в лясковското село Джулюница след бурята в района, заяви кметът на Община Лясковец Васил Христов.



Ураганен вятър нанесе сериозни щети и в Монтана.