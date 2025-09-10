ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Опит за измама с 5 млн. лева: Държавата предотврати удар срещу голям инвеститор у нас
По думите му става въпрос за водеща, мултинационална, голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие, която дава поминък на над 90 служители, която изгражда завод в Плевен за над 60 млн. евро.
"През юни от българо-френската компания ни сезираха със сигнал до момент, в който дават данни за евентуални нарушения и престъпления, които могат да доведат до незаконно отнемане на близо 5 млн. лева, блокирани парични средства по сметките на компанията. Нашите действия - на правителството, на иституциите и на съдебната система чрез инстанционния контрол, в крайна сметка доведоха до предотвратяване на ощетяването на компанията в особено големи размери", посочи Георгиев.
Министърът каза, че случаят стига до Районния съд в Козлодуй, където след отвод на двама съдии, трети магистрат издава заповед за незабавно изпълнение.
"Впоследствие, след нарушения и от страна на частен съдебен изпълнител, сумата е запорирана. Предлагам на Камарата на нотариусите едно от най-тежките наказания – отнемане на правоспособността за срок от три години на помощник-нотариуса в София. В крайна сметка сумата от 5 милиона лева беше освободена, а компанията може спокойно да продължи дейността си в България", допълни Георгиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1024
|предишна страница [ 1/171 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: