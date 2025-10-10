Новини
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
Автор: Десислава Томева 15:02
© Фокус
Остават точно 15 работни дни, в които позакъснелите могат да кандидатстват за отпускане на целева помощ за отоплителен сезон 2025/2026 г., напомня "Фокус", позовавайки се на справка с Агенцията за социално подпомагане.

Заявления-декларации могат да се подават от 01.07.2025 г. до 31.10.2025 г. на място в дирекциите "Социално подпомагане“ (ДСП), чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, по електронен път с квалифициран електронен подпис и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Информация за контактите за връзка с ДСП в страната може да намерите на следния електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

Заявление-декларация може да получите от ДСП или да изтеглите от електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика № РД-01-213 от 09.07.2025 г. е определен месечният размер на целевата помощ за отопление - 121,34 лв. месечно или 606,70 лв. за целия период. Размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 3,446, припомня "Фокус".

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход получен през предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:

-  обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;

-  да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;

- да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2025 г. - 638,00 лв.), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 4 593,60 лв. (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2025 г. е в размер на 191,40 лв.).

В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане.

При отопление с твърдо гориво:

- В пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане

- На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

