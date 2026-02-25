Определени са нови представители в Националния съвет за тристранно сътрудничество
Във връзка с Указ № 57 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г. се определят представителите на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
С решение на Министерския съвет за нови представители са определени Андрей Янкулов - заместник министър-председател и министър на правосъдието, и Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика.
