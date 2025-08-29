ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Оптометристи на среща със здравните власти заради готвени промени в закона и нов медицински стандарт
Хиляди българи могат да останат без очна помощ – това предупредиха от БСО, според които проектът на стандарта ще отнеме правото на оптометристите да извършват рефракция и да предписват очила – дейности, за които те са висшисти с международно призната квалификация.
Факти, които ще бъдат поставени на дневен ред:
• Над 3 милиона българи носят очила, а в над 1400 от общо 1600 оптики в страната няма очен лекар – там именно оптометристите са основен доставчик на грижа.
• Проектът на новия стандарт предвижда забрана оптометристите да извършват рефракция, което е в противоречие със закона и европейската практика.
• Паралелно с това, държавата финансира обучението по оптометрия, но чрез подзаконови актове на практика забранява на завършилите да упражняват професията си.
• Браншът е в стачна готовност и подготвя национални протести, съдебни жалби и сезиране на европейските институции.
Представители на БСО ще представят официалното си становище, както и конкретни предложения за законодателни и нормативни промени, които да гарантират достъпа до качествена, навременна и законна очна грижа за всички граждани.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
09:52 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела
16:19 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: