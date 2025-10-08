Оранжев и жълт код за поройни дъждове в Северна България

© НИМХ Пореден ден с очаквани дъждове в много области у нас. Синоптичната обстановка в България остава усложнена.



Обявен е оранжев код за интензивни валежи е обявен в Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Добрич, се посочва в сайта на НИМХ.



Други 6 области са под знака на жълтия код - това са Монтана, Враца, Търговище, Шумен, Габрово и Варна.



Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София - около 10°.



Днес ще остане облачно и с валежи от дъжд - на повече места, по-продължителни и значителни по количество в Северна България. Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София - около 10°.



В планините ще бъде облачно и ветровито. Валежи от сняг ще има по високите части, а от дъжд - в местата под 1500 метра надморска височина. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.



По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.



Кога идва краят на дъждовете?



През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили, а валежите ще спират, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще е значителна, не са изключени изолирани превалявания, вече слаби. В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури ще се повишат и на отделни места ще достигат 20°.



В петък ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места до слънчево време. Само на отделни места в планините в следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи. Ще продължи да духа умерен, в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър. Преобладаващите температури ще бъдат: минимални между 7° и 12°, максимални - 17°-22°.