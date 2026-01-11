Оранжев код за четири области в страната и жълт код за 19 области са обявени от НИМХ за днешния ден.Оранжев код за сняг, поледици и силен вятър е в сила за областите: Добрич, Разград, Русе и Силистра.Жълт код за силен вятър е обявен за областите: Благоевград, Видин, Монтана, Пловдив и Сливен.Предупреждение в жълто за силен вятър и за сняг и поледици важи за: Варна, Враца, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Търговище и Шумен. Жълт код за валежи от дъжд е в сила за областите Бургас и Хасково, за валежи от сняг за София област и за Смолян, а за Кърджали – от сняг и дъжд.Ще бъде много студено. Във вторник през новата седмица ни очакват до минус 12 градуса.