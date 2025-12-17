Орлин Колев: Неизвестните около третия мандат са свързани основно с това дали и кога ще бъдат насрочени бъдещи избори
"Трябва да разделим разпоредбата на чл. 99 на две части – опитите за образуване на редовно правителство в рамките на Народното събрание и факта, че няма срок, в който президентът следва да връчи третия мандат“, обясни той.
По думите му неизвестните около третия мандат са свързани основно с това дали и кога ще бъдат насрочени бъдещи избори, а не с формирането на стабилно парламентарно мнозинство.
Конституционният съдия подчерта, че Конституцията не фиксира срок и за парламентарната група, на която е връчен третият мандат, в който тя трябва да върне папката с кандидат за служебен министър-председател.
"Във втората фаза идва т.нар. служебно правителство“, посочи той, като припомни, че ал. 5 на чл. 99 от Конституцията е сравнително нова разпоредба, по която вече се е оформила разнородна практика.
"В единия случай президентът даде възможност на кандидата за служебен премиер веднага да назначи служебното правителство, докато в другия изрази воля и несъгласие с предложения кабинет“, каза Колев.
Според него остава открит въпросът какво се случва, ако всички предложени кандидати откажат да станат министър-председатели.
"Ако всички откажат да бъдат министър-председатели, тогава редовният кабинет остава да действа“, поясни още конституционният съдия.
И подчерта, че основната идея на служебното правителство е да осигури прехода към избори, а не да упражнява самостоятелна управленска политика.
"Фокусът е насочен към изборите, а не към служебното правителство“, заключи той.
