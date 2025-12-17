Конституцията не предвижда срок, в който президентът е длъжен да връчи третия мандат за съставяне на правителство, нито срок, в който съответната парламентарна група трябва да го върне. Това заяви конституционният съдия Орлин Колев пред bTV."Трябва да разделим разпоредбата на чл. 99 на две части – опитите за образуване на редовно правителство в рамките на Народното събрание и факта, че няма срок, в който президентът следва да връчи третия мандат“, обясни той.По думите му неизвестните около третия мандат са свързани основно с това дали и кога ще бъдат насрочени бъдещи избори, а не с формирането на стабилно парламентарно мнозинство.Конституционният съдия подчерта, че Конституцията не фиксира срок и за парламентарната група, на която е връчен третият мандат, в който тя трябва да върне папката с кандидат за служебен министър-председател."Във втората фаза идва т.нар. служебно правителство“, посочи той, като припомни, че ал. 5 на чл. 99 от Конституцията е сравнително нова разпоредба, по която вече се е оформила разнородна практика."В единия случай президентът даде възможност на кандидата за служебен премиер веднага да назначи служебното правителство, докато в другия изрази воля и несъгласие с предложения кабинет“, каза Колев.Според него остава открит въпросът какво се случва, ако всички предложени кандидати откажат да станат министър-председатели."Ако всички откажат да бъдат министър-председатели, тогава редовният кабинет остава да действа“, поясни още конституционният съдия.И подчерта, че основната идея на служебното правителство е да осигури прехода към избори, а не да упражнява самостоятелна управленска политика."Фокусът е насочен към изборите, а не към служебното правителство“, заключи той.