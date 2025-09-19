Още 15 минути за изпита по математика след 7 клас. Вълчев: Не е комбиниран, математически е

© Булфото Изпитът по математика след седми клас няма да бъде комбиниран изпит по математика, биология, физика и химия. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на въпрос на народната представителка Елисавета Белобрадова по време на парламентарния контрол в НС.



"Изпитът ще е математически, 6 от 24 задачи ще включват елементарни понятия от природните науки. Очаква се тези понятия да им бъдат ясни, без да се налага да посещават каквито и да е частни уроци", каза още той.



Той обясни, че ще има задачи за скорост, път, време, волт - "задачи, които децата трябва да знаят, всеки човек би трябвало да знае", обясни министърът.



Просветният министър отправи апели към родителите и учители да не прибягват до частни уроци по физика, химия или биология, като подчерта, че новият формат на изпита не го налага.



Той обясни, че до края на месеца в сайта на МОН ще бъдат публикувани още примерни задачи, а времетраенето на самия изпит ще бъде удължено. Министърът подчерта, че допълнителните 15 минути не са заради нововъведенията, а защото от МОН смятат, че са необходими, заради няколко по-трудни задачи, които ги има в година, за да отсеят учениците от математическите паралелки.