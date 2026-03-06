Още 180 българи ще се приберат от Дубай утре
Полетът се организира от туроператорите "Бохемия" и "Абакс" и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени.
Полетът ще излети от Варна в 08:00 часа сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 часа местно време.
Поради напрежението в Близкия Изток, България активно предприема мерки и поддържа контакт със съответните институции с цел безопасността на гражданите, намиращи се в района на конфликта.
Активно се организират и специализирани полети, с които блокираните ни в държави от Близкия Изток сънародници да се приберат на родна почва.
