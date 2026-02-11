Още 25 млн. евро за ключови железопътни проекти
©
Решението е пряко свързано с прилагането на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г.
Като управител на железопътната инфраструктура и бенефициент по проекти със средства от ЕС и националния бюджет на стойност над 2 млрд. евро, НКЖИ не разполага с възможност да покрие тези разходи със собствени средства.
Осигуряването на необходимия ресурс позволява своевременно разплащане с изпълнителите и предотвратява риска от забавяне или пълно спиране на строителните дейности по ключови железопътни направления.
Финансирането ще гарантира пълното и ефективно усвояване на средствата от европейските програми. Ако държавата не осигури тези средства сега, това би довело до сериозни забавяния, финансови корекции, загуба на европейско финансиране и значително по-висока тежест за държавния бюджет в бъдеще.
Още по темата
/
Ще ни компенсират: От 50 до 100 лева при проблеми с влака. Ще имаме право на хотел и храна при сериозни забавяния
11.11
Караджов: Железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните бази за поддръжка и съхранение на новите влакове
23.10
Още от категорията
/
До 16 март се подават оферти за изработването на технически проекти и основен ремонт на 17 км пътища в Северозападна България
17:26
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
17:02
Проф. д-р Васил Яблански: Успешното лечение на травмите е 50% добра операция и 50% рехабилитация
12:20
Експерт: Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден
11:15
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.