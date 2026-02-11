Още 40.8 млн. евро за подобряване на енергийната ефективност в близо 1100 фирми
До момента по мярката бяха предложени за финансиране 1322 микро-, малки и средни фирми. С допълнителните средства броят на подкрепените ще достигне 2395 – колкото са и всички одобрени дружества. Те ще получат между 15 000 и 50 000 евро за закупуване на енергийно ефективно оборудване и съоръжения, с които да си осигурят собствено производство и съхранение на електроенергия. Такива са например термопомпи, системи за оползотворяване на отпадна топлина, енергийно ефективни изолационни системи в сгради, фотоволтаични панели, локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) и др.
Процедурата по ПКИП е продължение на усилията на министерството за постигане на по-голяма енергийна независимост на бизнеса и намаляване на сметките за електроенергия, природен газ, течни горива или други енергоносители.
