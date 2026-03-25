Още днес: Има всички предпоставки част от домакинствата да получат компенсация за високите сметки на горивата
Според правилата, ако три поредни дни цената на дизела или бензина е 1,60 евро или над тази стойност, по 20 евро ще получи определена част от обществото.
Кой може да ползва помощта?
Право на компенсация имат всички физически лица, получили:
– средномесечен брутен доход, по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. или два пъти размера на линията на бедност за 2025 г., или
– средномесечен брутен доход за 2024 г., по-малък или равен на 537,88 евро, или два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.
Важно условие е лицето да притежава моторно превозно средство на свое име, или да ползва автомобил по договор за лизинг. Автомобилът, за който се предоставя компенсацията, трябва да има валидна застраховка "Гражданска отговорност“.
Компенсацията се изплаща само за един автомобил. В случай че автомобилът е собственост на две или повече лица, помощта се ползва само от единия съсобственик.
Компенсации за електрически автомобили не се изплащат.
Вчера Националната агенция за приходите заяви, че всеки ден ще средната цена на дизела и бензин А95. Справка на страницата на НАП показва, че цената на дизела е 1,60 евро в рамките на три дни- 22, 23 и 24 март.
