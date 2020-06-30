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|Îùå äâàìà áúëãàðè çàãóáèõà áèòêàòà ñ êîðîíàâèðóñà
Íà 29 þíè å ïîòâúðäåíà åäíà ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà íàëè÷èå íà COVID-19 íà æèòåë íà îáëàñò Ðàçãðàä. Ñòàâà âúïðîñ çà ìúæ íà 78 ã. îò ñåëî Ñèíÿ âîäà, îáùèíà Ëîçíèöà. Òîé å ïîòúðñèë å ìåäèöèíñêà ïîìîù íà 26 þíè â Ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå – Òúðãîâèùå, êúäåòî å õîñïèòàëèçèðàí â îòäåëåíèåòî çà èíôåêöèîçíè áîëåñòè. Âçåò ìó å ðåñïèðàòîðåí ìàòåðèàë /íàçîôàðèíãèàëåí è îðîôàðèíãèàëåí ñåêðåò/, êîéòî å èçñëåäâàí e â ëàáîðàòîðèÿòà êúì Óíèâåðñèòåòñêà ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå "Ñâ. Ìàðèíà" – Âàðíà. Ðåçóëòàòúò îò 29.06.2020 ã. îò èçñëåäâàíåòî PCR SARS-CoV-2 (ñïåöèàëåí òåñò çà íàëè÷èå íà çàðàçà ñ êîðîíàâèðóñ) å ïîëîæèòåëåí.
Âúâ âðúçêà ñúñ ñúîáùåíèòå íîâè äâà ñëó÷àÿ â Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÐÇÈ – Ðàçãðàä èíôîðìèðà, ÷å ðàçëèêàòà â áðîÿ íà ñëó÷àèòå å ïî-êúñíîòî âïèñâàíå â èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà íà ñëó÷àÿ ñ æåíà íà 42 ã. îò ñåëî ßñåíîâåö, õîñïèòàëèçèðàíà â Óíèâåðñèòåòñêà ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå "Êàíåâ" ãð. Ðóñå.
Ñúùèÿò ñëó÷àé å ñúîáùåí îò ÐÇÈ íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî è íà Îáëàñòíèÿ ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà â îáëàñò Ðàçãðàä íà 27.06.2020 ã. Êúì äíåøíà äàòà îáùèÿò áðîé íà ðåãèñòðèðàíèòå çàðàçåíè ñ COVID-19 æèòåëè íà îáëàñò Ðàçãðàä å 69, îò òÿõ àêòèâíè ñà 42. Íÿìà íîâîèçïèñàíè îò ÌÁÀË – Ðàçãðàä. Îáùèÿò áðîé íà ïîñòàâåíèòå ïîä êàðàíòèíà â îáëàñò Ðàçãðàä e 517.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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