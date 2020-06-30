Îùå äâàìà áúëãàðè çàãóáèõà áèòêàòà ñ êîðîíàâèðóñà

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 21:54 / 30.06.2020Êîìåíòàðè (7)49
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Äâàìà ìúæå, çàðàçåíè ñ COVID-19, ñà ïî÷èíàëè â Ðàçãðàä. Òîâà ñî÷àò äàííèòå íà Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ â ãðàäà.  Ñòàâà âúïðîñ çà ìúæ íà 78 ã. îò ñåëî Ãîðîöâåò, îáùèíà Ëîçíèöà. Òîé å ïðèåò íà 24 þíè ñ ìíîæåñòâî ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ è â óâðåäåíî îáùî ñúñòîÿíèå â Ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå "Ñâ. Èâàí Ðèëñêè – Ðàçãðàä" ÀÄ, ãð. Ðàçãðàä (ÌÁÀË – Ðàçãðàä). Ïî÷èíàë å íà 29.06.2020 ã. â 19 ÷. Äðóãàòà æåðòâà å íà ìúæ íà 53 ã. îò ñåëî ßñåíîâåö, îáùèíà Ðàçãðàä. Òîé å õîñïèòàëèçèðàí å íà 07.06.2020 ã. â ÌÁÀË – Ðàçãðàä. Èíòóáèðàí å íà 10.06.2020 ã. – íà àïàðàòíà âåíòèëàöèÿ. Ìúæúò å ñ ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ. Ïî÷èâà íà 29.062020 ã. â 22 ÷. è 30 ìèí.

Íà 29 þíè å ïîòâúðäåíà åäíà ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà íàëè÷èå íà COVID-19 íà æèòåë íà îáëàñò Ðàçãðàä. Ñòàâà âúïðîñ çà ìúæ íà 78 ã. îò ñåëî Ñèíÿ âîäà, îáùèíà Ëîçíèöà. Òîé å ïîòúðñèë å ìåäèöèíñêà ïîìîù íà 26 þíè â Ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå – Òúðãîâèùå, êúäåòî å õîñïèòàëèçèðàí â îòäåëåíèåòî çà èíôåêöèîçíè áîëåñòè. Âçåò ìó å ðåñïèðàòîðåí ìàòåðèàë /íàçîôàðèíãèàëåí è îðîôàðèíãèàëåí ñåêðåò/, êîéòî å èçñëåäâàí e â ëàáîðàòîðèÿòà êúì Óíèâåðñèòåòñêà ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå "Ñâ. Ìàðèíà" – Âàðíà. Ðåçóëòàòúò îò 29.06.2020 ã. îò èçñëåäâàíåòî PCR SARS-CoV-2 (ñïåöèàëåí òåñò çà íàëè÷èå íà çàðàçà ñ êîðîíàâèðóñ) å ïîëîæèòåëåí.

Âúâ âðúçêà ñúñ ñúîáùåíèòå íîâè äâà ñëó÷àÿ â Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÐÇÈ – Ðàçãðàä èíôîðìèðà, ÷å ðàçëèêàòà â áðîÿ íà ñëó÷àèòå å ïî-êúñíîòî âïèñâàíå â èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà  íà ñëó÷àÿ  ñ æåíà íà 42 ã. îò ñåëî ßñåíîâåö, õîñïèòàëèçèðàíà â Óíèâåðñèòåòñêà ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå "Êàíåâ" ãð. Ðóñå.

Ñúùèÿò ñëó÷àé å ñúîáùåí îò ÐÇÈ íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî è íà Îáëàñòíèÿ ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà â îáëàñò Ðàçãðàä íà 27.06.2020 ã.  Êúì äíåøíà äàòà îáùèÿò áðîé íà ðåãèñòðèðàíèòå çàðàçåíè ñ COVID-19 æèòåëè íà îáëàñò Ðàçãðàä å 69, îò òÿõ àêòèâíè ñà 42. Íÿìà íîâîèçïèñàíè îò ÌÁÀË – Ðàçãðàä. Îáùèÿò áðîé íà ïîñòàâåíèòå ïîä êàðàíòèíà â îáëàñò Ðàçãðàä e 517.




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