Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Студенти се събраха пред главния вход на Софийския университет, където започна и заявеното протестно шествие към площад "Независимост“, където участниците ще се присъединят към общия граждански протест в "Триъгълника на властта". 

Протестната студентска акция е на новосъздаденото независимо Обединение "Студенти против мафията“.

"Фокус" припомня, че днес се организират три шествия на студентите - две от Софийския университет и едно от НАТФИЗ, което започна около 16 часа.  

Около 16:50 часа днес митингът на студентите от НАТФИЗ се премести при колегите им пред Ректорат на Софийския университет. 

Студентите скандират "Оставка" и носят плакати против управляващите.

По-рано от Столична община обявиха и каква ще бъде организацията на движението в центъра. 