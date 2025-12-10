Още младежи се присъединяват към протеста в "Триъгълника на властта"
©
Протестната студентска акция е на новосъздаденото независимо Обединение "Студенти против мафията“.
"Фокус" припомня, че днес се организират три шествия на студентите - две от Софийския университет и едно от НАТФИЗ, което започна около 16 часа.
Около 16:50 часа днес митингът на студентите от НАТФИЗ се премести при колегите им пред Ректорат на Софийския университет.
Студентите скандират "Оставка" и носят плакати против управляващите.
По-рано от Столична община обявиха и каква ще бъде организацията на движението в центъра.
Още по темата
/
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
18:23
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10:05
Още от категорията
/
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Писателят Любомир Гетов: Поколениет Z показа своя потенциал, това беше хубав шамар за политическата класа
08.12
При определени ситуации имаме право на допълнителен платен годишен отпуск, който работодателят не може да откаже
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.