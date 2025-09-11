Още шест пътни участъка ще следят за средна скорост

© АПИ съобщи, че от днес още шест пътни отсечки ще следят за средната скорост. С тях общият брой сертифицирани участъци от републиканската пътна мрежа става 28.



Отсечките от АМ "Марица“, на които ще се прилага контрол на средна скорост, са публикувани на интернет страницата на Националното тол управление. Данните в списъка се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.



Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:



- АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица.



- АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево.



- АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан. Каспичан – Белокопитово.



- АМ "Марица“ (А4): Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли.



- Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци.



- I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино.



- I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно.



- I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник.



I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор.