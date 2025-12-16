Осигуряват допълнителни 30 млн. лв. за трансфер към НЗОК
©
С проекта на акт се предлага необходимите допълнителни средства за 2025 г. в размер на 30 000 000 лв. да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 година, информират от превителствената информационна служба.
С тях ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност и ще се предотврати създаването на социално напрежение и натиск.
Кабинетът прие също Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. Вътрешнокомпенсираните промени се извършват основно поради формирана икономия в резултат на нереализирани обществени поръчки, като разходите се насочват към такива с незабавна реализация. Извършено е и преразпределение на
разходите за персонал без да се променя общо утвърденият им размер. Одобрените промени са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването и няма да окажат въздействие върху държавния бюджет.
С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 7 800 000 лв., за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. Осигуряването на тези средства ще даде възможност за организирането и провеждането на скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката и злокачествени новообразувания на дебелото черво.
Още по темата
/
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
09.12
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септември пенсиите "изядоха" близо 73% от планираното за годината
21.11
Одобриха транш от близо 92 млн. лева за изплащане на обезщетения в общинските образователни институции
19.11
НОИ ще плаща днес
18.11
Още от категорията
/
Асоциацията на банките: Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро
11:42
Водеща нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица от България
10:42
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг в планините. Ако минат по-южно – ще усетим по-скоро сух и студен въздух
09:54
Очаква ни студена утрин
15.12
Д-р Любенова: Предлагайки свои кандидатури за ЮНЕСКО, България заявява ясно своята цел да работи за опазването на своите жизнени знания, умения и практики
15.12
Основател на фондацията DevHubOne: Целта на "Аркада с мисия" е да превърне чрез игра по-целенасочено забавлението в по-голяма заинтересованост от опазването на планетата Земя
15.12
Учител по английски: Нещата в образованието са скандално зле, но "общественият дебат" ще си остане политически и идеологически, а децата - кучета ги яли
15.12
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.