Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г., в размер на 30 000 000 лв., с цел предоставяне на трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване във връзка с лечението на лица до и над 18 годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето.С проекта на акт се предлага необходимите допълнителни средства за 2025 г. в размер на 30 000 000 лв. да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 година, информират от превителствената информационна служба.С тях ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност и ще се предотврати създаването на социално напрежение и натиск.Кабинетът прие също Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. Вътрешнокомпенсираните промени се извършват основно поради формирана икономия в резултат на нереализирани обществени поръчки, като разходите се насочват към такива с незабавна реализация. Извършено е и преразпределение наразходите за персонал без да се променя общо утвърденият им размер. Одобрените промени са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването и няма да окажат въздействие върху държавния бюджет.С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 7 800 000 лв., за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. Осигуряването на тези средства ще даде възможност за организирането и провеждането на скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката и злокачествени новообразувания на дебелото черво.