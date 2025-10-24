ЗАРЕЖДАНЕ...
Оставиха в ареста Матей, който уби Мартин край Челопеч
©
Искането за постоянното задържане беше внесено в съда след катастрофата от 18 октомрви на пътя Златица-Челопеч, при която загина 23-годишно момче.
Адвокатът на задържания заяви, че не се противопоставя на постоянното задържане за Матей, но подчерта, че по делото тепърва предстои изясняването на фактите.
Съдът също подчерта, че разследването е на ранен етап и предстои изясняването на важни въпроси - дали двете коли - тази, упралявана от Матей и друга, управлявана от В. П., са се изпреварвали, как точно е настъпил сблъсъкът, каква е била скоростта при удара. По време на делото стана ясно, че обвиняемият има санкции за над 30 нарушения на пътя, което според съда показва, че той създава рискове за останалите участници в движението.
Задържаният Матей Кънчев изрази съгласие да бъде оставен за постоянно в ареста.
В случай на обжалване, делото за налагане на мярката за неотклонение ще се гледа пред Апелативен съд - София.
Още по темата
/
Шофьорският курс на водача, причинил трагичния инцидент край Созопол: Цялата документация е само на хартия
19.10
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
18.10
Катастрофа край Микре
18.10
Още от категорията
/
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
13:45
ГДБОП започва проверка на активите на Златка Райкова и Карен Хачатрян по случая с "черното тото"
13:03
Министърът на транспорта: Директните полети до САЩ ще отворят нови пазари за българския туризъм
12:26
ВСС за нападението над прокурор Иво Илиев: Уверени сме, че компетентните органи ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие
12:18
Проблем: Купили сме си Биткойн от криптокомпания, която е регистрирана незаконно в НАП. Трябва ли да я върнем и дължим ли данъци?
11:52
Георги Георгиев: Посегателството върху един български прокурор е посегателство върху българската правораздавателна система
11:51
Анализатори: Новите санкции срещу "Лукойл" са като "финансов COVID", ще има натиск върху цените
09:29
Лидерът на БСП-ОЛ Атанас Зафиров се срещна с ген. секретар на Виетнамската комунистическа партия
08:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.