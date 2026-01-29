Манол Пейков влезе в словесен спор с народни представители по време на изказване от трибуната, която той отказа да напусне.
Това наложи председателят на НС Рая Назарян да обяви 10 минути почивка. След това обаче задочния сблъсък ескалира- в опит да залее с вода депутат от “Възраждане" Пейков оцели един от квесторите, който бе там в опит да ги разтърве. Това наложи Назарян да остарани депутатът от заседанието за днес, но му позволи да остане за да участва в гласуването на законопроекта за промени в Изборния кодекс на ПП-ДБ.
"Ръката ми трепна, не беше насочено към квестора. Наистина това е недопустимо, ще поема разноските за химическото чистене на квестора. Моля да приемете извинението ми - и квесторът и всички зрители, които се опитват да работят честно в името на народа", заяви Пейков в отговор.
