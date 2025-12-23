По обвинение на Районна прокуратура-Плевен, Районен съд-Никопол е признал 57-годишен мъж за виновен в извършване на престъпление по чл. 353ж вр. чл. 26, ал. 1 от НК.Той е подведен под отговорност за това, че за периода от неустановена дата през 2016 г. до неустановена дата през 2022 г., в 24 поземлени имота в землището на с. Брест, обл. Плевен и в един поземлен имот в землището на гр. Гулянци, обл. Плевен, в качеството си на управител на търговско дружество, при условията на продължавано престъпление, чрез посредствено извършителство на неустановени лица, изградил водовземни съоръжения от подземни води - 52 броя сондажи, изградени и оборудвани като тръбни кладенци с различна дълбочина на входно ниво, както и съоръжения за използване на подземни води - 18 броя поливни системи.Всички водовземни съоръжения и такива за използване на подземни води са изградени в нарушение на Закона за водите, като не са проведени процедури за издаване на разрешителни за водовземане от подземни води, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения. Не са спазени изискванията при проектирането и изграждането на надземната част и събирателните шахти на водовземните съоръжения, съгласно Наредба №2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Съоръженията не са изградени, приети и регистрирани по реда на Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и поради липса на представени изискуеми документи не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.С определение на Районен съд-Никопол, на осн. чл. 78а от НК, на извършителя е наложено административно наказание "глоба“ в размер на 4000 лева.Съдебният акт е влязъл в законна сила и е приведен в изпълнение.